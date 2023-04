Kleine uitslagen op beurzen New York na cijferdrukte

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersuitslagen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten voor de kiezen, waaronder van de grote banken Bank of America en Goldman Sachs en de fabrikant van medicijnen en consumentenproducten Johnson & Johnson.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 33.976,63 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 4154,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde licht naar 12.153,41 punten.

Bank of America poetste een eerder verlies weg en won 0,6 procent. De bank profiteerde in het afgelopen kwartaal van de stijgende rente en zag de inkomsten en winst flink toenemen. De cijfers van zakenbank Goldman Sachs vielen niet goed want dat aandeel ging 1,7 procent omlaag.

Johnson & Johnson zakte 2,8 procent, ondanks een verhoging van de winstverwachting. Lockheed Martin klom 2,4 procent na meevallende kwartaalresultaten van het defensieconcern.

Nvidia steeg 2,5 procent. Het bedrijf dat videokaarten en chipsets maakt voor moederborden en mobiele apparaten profiteerde van een koopadvies door de Britse bank HSBC.

Apple klom 0,8 procent. De iPhone-maker opende zijn eerste winkel in India in de hoop meer klanten te krijgen in die grote markt. Daarnaast lanceerde Apple in samenwerking met Goldman Sachs een spaarrekening waarop Amerikaanse spaarders een rente ontvangen van 4,15 procent.

Bellus Health werd 99 procent meer waard. Het farmaceutische concern GSK koopt het Canadese biotechnologiebedrijf voor ongeveer 2 miljard dollar in contanten. Met de overname breidt GSK zijn portefeuille van kandidaatmedicijnen uit. Bellus werkt onder meer aan een veelbelovend middel tegen chronische hoest.

Southwest Airlines werd 0,7 procent lager gezet na een computerstoring waardoor veel vliegtuigen tijdelijk aan de grond moesten blijven staan.

De euro was 1,0969 dollar waard, tegen 1,0957 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie kostte iets minder op 80,77 dollar. Brentolie werd ook wat goedkoper op 84,64 dollar per vat.