KLM lost laatste lening met staatsgarantie uit coronacrisis af

KLM heeft de laatste lening met een staatsgarantie uit de coronacrisis afgelost. Dat heeft de maatschappij geregeld bij het afsluiten van een nieuwe kredietfaciliteit.

“Het is positief nieuws dat we na zo’n moeilijke periode weer op eigen benen kunnen staan”, zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in een verklaring. “Wij zijn de Nederlandse staat dankbaar voor de steun tijdens de coronacrisis.”

Dit betekent ook dat de voorwaarden die de Staat had verbonden aan de coronasteun niet langer gelden. Maar KLM benadrukt dat de doelstellingen om verder te verduurzamen en “gezond en concurrerend” te zijn evengoed uitgangspunten blijven.

Om KLM door de coronacrisis te loodsen kreeg de maatschappij 3,4 miljard euro steun toegezegd. Daarvan heeft KLM 942 miljoen euro gebruikt. Dit bedrag heeft de maatschappij al in juni vorig jaar volledig kunnen terugbetalen, geholpen door het snelle herstel van de vraag naar vliegen.

Maar er was ook nog sprake van een lening bij banken die voor 90 procent door de Nederlandse Staat werd gegarandeerd. Dat KLM deze nu ook kan beëindigen dankt de maatschappij volgens financieel directeur Erik Swelheim aan een “sterke kaspositie” en de goede vooruitzichten voor de luchtvaart.

KLM heeft ter vervanging van het financiële steunpakket nu een kredietfaciliteit ter waarde van 1 miljard euro geregeld met een groep banken. Daaraan zitten ook doelstellingen gebonden op het gebied van verduurzaming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens KLM kan de maatschappij profiteren van een lagere rentemarge als het aan die doelstellingen voldoet. Dit wordt dan ook jaarlijks getoetst.