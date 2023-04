Nederlanders mijden Schiphol in meivakantie om verwachte drukte

Nederlanders vliegen in de meivakantie vaker vanaf een Duits, Belgisch of ander Nederlands vliegveld om de verwachte drukte op Schiphol te vermijden. Dat zeggen reisorganisatie Sunweb en review- en reiswebsite Zoover. Vooral mensen uit het oosten van het land kiezen liever voor Düsseldorf of Weeze Airport, vlak naast de grens met Limburg.

Vorig jaar was het in de meivakantie erg druk op Schiphol, onder meer vanwege personeelstekorten. Reizigers moesten daardoor urenlang wachten en misten in sommige gevallen hun vlucht. Afgelopen februari maakte Schiphol bekend het aantal reizigers dat in de meivakantie vertrekt vanaf de luchthaven te beperken met 5 procent om het risico op vertragingen te voorkomen.

Reizigers vermijden Schiphol niet alleen vanwege de chaos van vorig jaar, zegt een woordvoerster van Sunweb Group, waar de merken Sunweb en Eliza was here onder vallen. “Vliegen vanaf een Duitse luchthaven zoals Weeze is voor Nederlanders goedkoper door de lagere vliegbelasting. Ook zijn de parkeerkosten lager en zijn ze sneller door de securitycheck”, zegt ze.

Sunweb vliegt dit weekend voor het eerst vanaf Weeze naar de Griekse eilanden Kreta en Rhodos. De boekingen lopen volgens de zegsvrouw goed. Vanaf Brussel zullen dit jaar de helft meer reizigers vertrekken vergeleken met de vorige meivakantie. De keuze voor een luchthaven hangt ook af van waar mensen wonen, aldus de woordvoerster. Mensen die in het westen van het land wonen kiezen eerder voor de luchthaven van Rotterdam. Vanaf dat vliegveld vertrekken deze meivakantie 20 procent meer mensen dan vorig jaar. Schiphol blijft wel de belangrijkste luchthaven, meldt ze.

De laatste weken boeken Nederlanders net iets vaker een vliegreis vanaf Düsseldorf, zegt Zoover. In die periode boekte 34 procent van de reizigers een vlucht vanaf de Duitse luchthaven. Een op de drie mensen wilde vliegen vanaf Schiphol.

Veel vliegtuigen naar populaire vakantiebestemmingen als Turkije en Egypte vliegen vanaf Duitse luchthavens als Düsseldorf bij de review- en boekingswebsite. “Door het nieuws over de aardbevingen zijn er minder boekingen voor Turkije, maar dat begint de laatste weken weer aan te trekken”, zegt campagnemanager Sterre Hoek. Over heel 2023 is Schiphol nog wel de populairste luchthaven volgens Zoover.