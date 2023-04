Oud-topman Steinhoff komt niet opdagen voor Duits strafproces

Het Duitse strafproces tegen Markus Jooste, voormalig topman van de door schandalen geteisterde meubelgigant Steinhoff, is op de eerste dag al stopgezet omdat hij niet kwam opdagen. Volgens zijn advocaat kan Jooste echter niet aanwezig zijn omdat hij zijn thuisland Zuid-Afrika niet mag verlaten.

Steinhoff, na IKEA het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte enkele jaren terug in grote problemen toen een boekhoudschandaal aan het licht kwam. Voormalig bestuurders van het Zuid-Afrikaanse bedrijf hadden namelijk jarenlang met winstcijfers geknoeid. De beurswaarde van het bedrijf stortte daarna flink in en beleggers gingen voor miljarden het schip in. Het schandaal leidde tot tal van strafrechtelijke onderzoeken, zowel in Europa als in Zuid-Afrika.

In 2020 kreeg Jooste al een boete van bijna 10 miljoen dollar (zo’n 9 miljoen euro) vanwege handel met voorkennis. De Zuid-Afrikaanse toezichthouder FSCA legde de boete op omdat Jooste in december 2017 een sms naar vier personen stuurde, waarin hij hen waarschuwde hun aandelen in het bedrijf te verkopen voordat er onregelmatigheden in de boekhouding werden gerapporteerd.

“We hebben de Zuid-Afrikaanse autoriteiten gevraagd om mijn cliënt toestemming te geven om te reizen en we doen er alles aan om hem te laten deelnemen aan dit proces”, zei Bernd Gross, de advocaat van Jooste. Volgens Gross zijn de Zuid-Afrikaanse onderzoeken naar zijn cliënt bijna afgerond en die zullen naar verwachting ook een aanklacht opleveren. Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat Jooste zal mogen reizen van de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.

Op verzoek van de openbare aanklagers zal de regionale rechtbank in het Duitse Oldenburg nu beslissen om een aanhoudingsbevel uit te vaardigen voor de 62-jarige Jooste. De rechtszaak tegen George Alan Evans, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid, werd wel voortgezet. Hoewel Evans, een voormalig bankier van Citigroup, aanvankelijk de beschuldigingen in de rechtbank verwierp ging hij later akkoord met een schikking van zijn zaak voor een bedrag van 30.000 euro.