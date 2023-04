Philips zet herstel voort in licht hogere AEX

Philips zette dinsdag het herstel voort en behoorde opnieuw tot de kopgroep in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het zorgtechnologieconcern klom voor de tweede dag op rij en maakte daarmee het verlies van vrijdag weer goed. Op die dag gaf de Amerikaanse toezichthouder FDA aan zich zorgen te maken over het tempo van de terugroepactie van slaapapneu-apparaten met gebreken, die leiden tot mogelijke gezondheidsproblemen.

Beleggers kijken verder vooral uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken Bank of America en Goldman Sachs, die later op de dag worden bekendgemaakt. Streamingdienst Netflix brengt na sluiting van de aandelenhandel in New York de kwartaalcijfers naar buiten. Op het Damrak blijft het dinsdag nog rustig aan het cijferfront. Woensdag geven chipmachinemaker ASML, bierbrouwer Heineken en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway een kijkje in de boeken.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 761,20 punten. De MidKap steeg ook 0,3 procent, tot 954,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er ieder eveneens 0,3 procent bij.

Behalve Philips (plus 1,4 procent) stond DSM in de kopgroep van de AEX, met een winst van 2 procent. Maandag liep de aanmeldingstermijn voor de fusie van het speciaalchemieconcern met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich af. Techinvesteerder Prosus was de grootste daler met een min van 0,9 procent.

Ook ASML toonde wat herstel en won 1,2 procent. De chipmachinefabrikant zakte maandag nog 4 procent na berichten dat het bedrijf flink minder orders zou hebben ontvangen van de Taiwanese chipproducent TSMC, een grote klant van ASML.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,8 procent. KLM heeft de laatste lening met een staatsgarantie uit de coronacrisis afgelost. KLM heeft ter vervanging van het financiƫle steunpakket nu een kredietfaciliteit ter waarde van 1 miljard euro geregeld met een groep banken.

In Londen steeg easyJet dik 3 procent. De budgetmaatschappij, na KLM de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol, blijft profiteren van de sterke vraag naar vakantiereizen en heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verder verhoogd.

De euro was 1,0958 dollar waard tegen 1,0918 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 81,15 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 85,10 dollar per vat.