Vakantievlieger easyJet verhoogt opnieuw winstverwachting

Luchtvaartmaatschappij easyJet kijkt opnieuw optimistischer naar de rest van het jaar, nu de hoge inflatie amper vat lijkt te krijgen op de vakantieplannen van Europeanen. De budgetmaatschappij, na KLM de grootste gebruiker van luchthaven Schiphol, blijft profiteren van de sterke vraag naar vakantiereizen en heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verder verhoogd.

De totale inkomsten stegen in het eerste halfjaar met 80 procent tot zo’n 2,7 miljard pond (omgerekend 3,1 miljard euro). EasyJet verminderde ook het verlies op jaarbasis aanzienlijk in het eerste halfjaar. Dit komt met name door het nemen van een aantal maatregelen, waaronder het optimaliseren van het netwerk en het voortdurend sturen op kosten. Het totale verlies voor belastingen over het eerste halfjaar zal naar verwachting tussen de 405 miljoen en 425 miljoen pond bedragen.

Het bedrijf verklaarde verder dat het paasweekeinde operationeel goed is verlopen en het boekingsmomentum zich voortzet in de zomer. “De vraag naar easyJet’s vluchten en vakanties bleef toenemen in het eerste halfjaar”, zei topman Johan Lundgren. “We zien een sterk aanhoudend boekingsmomentum voor de zomer, omdat klanten prioriteit geven aan reizen.”

Ondanks de onzekere macro-economische vooruitzichten in de wereld, verwacht easyJet op basis van de huidige hoge vraag en sterke boekingen dat het de huidige marktverwachting van een winst voor belastingen van 260 miljoen pond in 2023 zal overtreffen. Eerder rekende het bedrijf op een winst van meer dan 126 miljoen pond.

De budgetmaatschappij voerde de capaciteit gedurende het tweede kwartaal op met een groei van 40 procent. Deze groei zal zich voortzetten tijdens de zomerpiek waardoor easyJet dan weer rond het capaciteitsniveau van voor de pandemie zal zitten. Met ongeveer 1600 vluchten per dag was de vraag naar vliegen tijdens Pasen hoog. Zo was de capaciteit tijdens Pasen in het Verenigd Koninkrijk op het niveau van voor de pandemie, met een sterke vraag en omzetgroei in vergelijking met Pasen 2019.