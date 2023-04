Aandacht voor resultaten ASML en Heineken op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de resultaten van de AEX-bedrijven ASML en Heineken. Chipmachinemaker ASML ziet de chipmarkt wel wat afkoelen, maar topman Peter Wennink ziet nog geen problemen voor zijn bedrijf. Ook dit jaar kan ASML, dat voor bijna 39 miljard euro aan opdrachten in de boeken heeft staan, niet aan de vraag voldoen. Het bedrijf versloeg in het eerste kwartaal ook zijn eigen verwachtingen en voorziet voor het hele jaar een omzetgroei van ongeveer 25 procent.

Bierbrouwer Heineken zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen. Het biervolume nam wel af. Ook daalde de nettowinst tot 403 miljoen euro, van 417 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De winstverwachting voor het hele jaar bleef wel ongewijzigd.

De AEX-index koerst af op een openingsverlies van 0,5 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen beginnen. De aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio staakte een meerdaagse winstreeks en eindigde 0,2 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,8 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, vastgoedfonds WDP en chat- en betalingsdienstverlener CM.com openden eveneens de boeken. Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, verwerkte in de eerste drie maanden van dit jaar veel minder bestellingen dan een jaar eerder toen de coronamaatregelen nog voor veel drukte bij bezorgsites zorgden. Topman Jitse Groen is wel optimistischer over de winst die hij verwacht te behalen in 2023 en gaat de aandeelhouders belonen door voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

WDP zag de winst afgelopen kwartaal stijgen en handhaafde zijn verwachtingen voor de winst en het dividend voor het hele jaar. CM.com zag de omzet in het eerste kwartaal licht stijgen. De winst voor aftrek van onder meer belastingen en rente bleef wel negatief, maar het bedrijf denkt tegen het einde van dit jaar zwarte cijfers te kunnen melden. Volgens topman Jeroen van Glabbeek is het bedrijf goed gepositioneerd om zijn winstdoelen te halen zonder extra geld op te halen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zal mogelijk profiteren van een koopadvies door analisten van Stifel.

De euro was 1,0967 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 80,60 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 84,51 dollar per vat.