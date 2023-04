Afhandelaars Schiphol: grote zorgen over personeelstekorten

Afhandelbedrijven op Schiphol maken zich grote zorgen over de drukte in de mei- en zomervakantie en de personeelstekorten bij bagage- en passagiersafhandelaars. Dat zegt voorzitter Edwin van der Linden van de Werkgeversvereniging Passagiers en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL). Hij vindt daarom dat er nu echt een structurele tickettoeslag moet komen om zo snel hogere lonen te kunnen bieden aan personeel.

Het AD meldde dinsdag dat er deze meivakantie wilde acties van bagagemedewerkers, platformpersoneel en passagiersafhandelaars op Schiphol dreigen vanwege de personeelstekorten, lage lonen en hoge werkdruk. Volgens de krant hangen actieposters in de kantines en gist het in de bagagekelders, op de platforms en aan de incheckbalies van de luchthaven.

“Personeel vertrekt omdat we de lonen niet kunnen verhogen. Afhandeltarieven zijn echt te laag. Dat legt grote extra druk op de aankomende vakantieperiodes. We pleiten daarom voor een structurele tickettoeslag. Met extra geld kunnen we salarissen direct verhogen en ook extra investeren in het deel van de voorzieningen waar de afhandelbedrijven voor verantwoordelijk zijn”, zegt Van der Linden.

Volgens de voorzitter zou een structurele verhoging van de ticketprijs met een paar euro een snelle oplossing bieden. “Dan kunnen afhandeltarieven omhoog. En zo kunnen we de salarissen direct verhogen. Dat is voor onze medewerkers echt nodig.”

De werkgeversvereniging stelt dat er maatschappelijk brede steun is voor het plan, waaronder in de Tweede Kamer, bij reisorganisaties en de passagiers. Alleen de luchtvaartmaatschappijen willen niet, aldus Van der Linden. “Luchtvaartmaatschappijen vinden zichzelf geen partij. Maar zij betalen ons en ze hebben er groot belang bij dat Schiphol blijft draaien.”

WPBL vertegenwoordigt verschillende afhandelbedrijven, waaronder Swissport, Menzies, Aviapartner en Viggo. De bedrijven regelen in opdracht van luchtvaartmaatschappijen werknemers op de grond, van de steward bij de incheckbalie tot bagageladers bij het vliegtuig.