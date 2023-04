AkzoNobel koopt Chinese tak van branchegenoot Sherwin-Williams

Verffabrikant AkzoNobel koopt de Chinese tak van de Amerikaanse branchegenoot Sherwin-Williams. Het gaat daarbij om zogenoemde decoratieve verf, wat verf is voor woningen en gebouwen zoals houtverf en muurverf. Onder meer het in China bekende merk Huarun komt daardoor in handen van AkzoNobel, dat hier vooral bekend is van merken als Flexa en Sikkens.

Hoeveel AkzoNobel betaalt, hebben de twee bedrijven niet bekendgemaakt. De Chinese tak levert het Nederlandse bedrijf een extra omzet op van zo’n 100 miljoen euro per jaar. Volgens AkzoNobel helpt de aankoop het bedrijf te groeien in meer delen van China.