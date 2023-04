Arbodiensten: ziekteverzuim bij bedrijven licht omlaag

Het ziekteverzuim bij Nederlandse bedrijven gaat na een toename eerder dit jaar weer omlaag. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare merken dat in hun cijfers over de maand maart. Eerder dit jaar liep het verzuim nog op vanwege een griepgolf, maar die is inmiddels voorbij.

“Daling van het verzuim in maart is gebruikelijk”, licht Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed toe. De arbodiensten baseren zich op de circa 1 miljoen medewerkers die werken bij de bedrijven waaraan zij diensten leveren.

Maar met een verzuimcijfer van 5,0 procent zitten we nog altijd boven het niveau van voor de coronapandemie. In maart 2019 lag het gemiddelde verzuim nog op 4,5 procent, in februari dit jaar ging het om 5,1 procent. Griep blijft overigens wel de grootste veroorzaker van verzuim, maar het aantal gevallen daalt de laatste weken verder.

Vergeleken met voor de coronapandemie zien ArboNed en HumanCapitalCare dat steeds meer mensen uitvallen door stressgerelateerde klachten. “Het is een groeiend probleem”, zegt Van Wijngaarden. “Naast toenemende druk op de werkvloer, gaat het vaak om een combinatie van factoren waardoor medewerkers gedurende een te lange periode te veel druk ervaren. Als je in de tussentijd onvoldoende kunt opladen, dan raakt de batterij op een gegeven moment echt leeg.”

De griepepidemie die ons land half december in haar greep kreeg, was volgens het RIVM begin deze maand officieel voorbij. Het hoogtepunt van de epidemie was in de eerste week van dit jaar. Toen gingen 99 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts. De eerste golf liep van half december tot eind januari. Hierna volgde een mildere golf.