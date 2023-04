Arcadis: bouwen in Amsterdam duur, internationaal aantrekkelijker

Amsterdam is in vergelijking met andere wereldsteden het afgelopen jaar aantrekkelijker geworden om in te bouwen, al liggen de bouwkosten in de hoofdstad nog wel hoog. Dat komt naar voren uit de International Construction Cost Index (ICC), een jaarlijks onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis.

Amsterdam zakte in de ranglijst van duurste bouwsteden van plek 51 naar plek 62. In 2021 stond de stad nog op plek 43. De bouwkosten in Amsterdam stegen vorig jaar daarentegen wel, met 1 tot 2 procent. Volgens Arcadis heerst in Nederland daardoor het beeld dat bouwen duur is en nieuwe woningen moeilijk betaalbaar zijn. Zo liepen de kosten van arbeid en materialen volgens de organisatie behoorlijk op, en zoeken ontwikkelaars en bouwers naar andere manieren om bouwen betaalbaar te houden, zegt de organisatie.

“De oplossing is niet eens heel ingewikkeld. We moeten kleiner leren wonen in meer duurzame woningen, afgestemd op demografische ontwikkelingen”, betoogt Maarten in ’t Veld van Arcadis. Hij stelt voor om bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame materialen. “Dat maakt de bouw misschien iets duurder, maar de restwaarde is hoger en dergelijke gebouwen hebben meer comfort. Dus we moeten van goedkope materialen naar duurzame bouw, met materialen die we op termijn veel makkelijker kunnen hergebruiken.”

De duurste stad om in te bouwen is het Zwitserse Genève, een twijfelachtige eer die vorig jaar Londen nog toekwam. De Britse hoofdstad staat nu op de tweede plaats. Het goedkoopst kan worden gebouwd in de Indiase stad Bangalore.