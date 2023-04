ASML onderaan in lagere AEX, Heineken op kop na cijfers

ASML was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De chipmachinemaker heeft een sterk kwartaal achter de rug waarin het zijn eigen verwachtingen wist te verslaan. Een afname van de nieuwe orders zorgde echter voor onzekerheid over de toekomst. ASML verklaarde dat de chipmarkt wel wat afkoelt, maar topman Peter Wennink ziet nog geen problemen voor zijn bedrijf. Het aandeel werd 2,7 procent lager gezet.

De resultaten van Heineken vielen wel in goede aarde. De brouwer verkocht afgelopen kwartaal minder bier, maar door hogere prijzen nam de omzet wel flink toe. Ook handhaafde Heineken zijn winstverwachting voor het hele jaar, ondanks een daling van de nettowinst in het eerste kwartaal. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 2,8 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 760,29 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 944,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,3 procent. Parijs won 0,1 procent.

Naast ASML stond branchegenoot ASMI in de staartgroep, met een verlies van dik 2 procent. AkzoNobel verloor 0,7 procent. De verffabrikant koopt de Chinese verftak van de Amerikaanse branchegenoot Sherwin-Williams. DSM daalde 0,6 procent. Het speciaalchemiebedrijf voert exclusieve gesprekken met Adare Pharma Solutions over een overname van het Franse Adare Biome voor 275 miljoen euro. Adare Biome maakt onder meer het middel Lactéol, dat wordt gebruikt voor de behandeling van diarree.

In de MidKap won Just Eat Takeaway 0,6 procent. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl verwerkte in de eerste drie maanden van dit jaar veel minder bestellingen dan een jaar eerder toen de coronamaatregelen nog voor veel drukte zorgden. Topman Jitse Groen is wel optimistischer over de winst in 2023 en gaat de aandeelhouders belonen door voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Vastgoedbedrijf WDP zakte 4,6 procent na een tegenvallend kwartaalbericht.

Bij de kleinere bedrijven steeg CM.com 4 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers van de chat- en betalingsdienstverlener. Vivoryon kelderde 5,6 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het biotechbedrijf behaalde in 2022 geen omzet en zag het jaarverlies flink oplopen door stijgende kosten.

De euro was 1,0966 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 80,40 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 84,26 dollar per vat.