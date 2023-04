ASML voorziet nog groei ondanks afkoelende chipmarkt

Chipmachinemaker ASML voorziet dit jaar nog verder te groeien. Zo zal de omzet dit jaar ongeveer een kwart boven die van vorig jaar uitkomen, zegt het bedrijf uit Veldhoven. De chipmarkt koelt wel wat af, maar bedrijven gaan daar op verschillende manieren mee om, merkt ASML-topman Peter Wennink.

Hoewel de vraag naar chipmachines wat afneemt, omdat sommige bedrijven hun investeringen over een wat langere tijd uitspreiden en bestellingen bij ASML dus wat later willen ontvangen, ziet Wennink nog geen problemen voor zijn bedrijf. Ook dit jaar kan ASML, dat nog voor bijna 39 miljard euro aan opdrachten in de boeken heeft staan, niet aan de vraag voldoen.

In het eerste kwartaal kwam de omzet van ASML uit op 6,7 miljard euro. Daaruit haalde het bedrijf een nettowinst van net geen 2 miljard euro. Dat was boven de eigen verwachtingen van de chipmachinemaker.