Aziatische beurzen gemengd door rentezorgen in VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers bleven terughoudend door het vooruitzicht van een mogelijke verdere renteverhoging in de Verenigde Staten na uitlatingen van twee Fed-bestuurders. De baas van de Federal Reserve Bank van Atlanta verklaarde nog een renteverhoging te voorzien van een kwart procentpunt, terwijl zijn collega bij de Federal Reserve van St. Louis vindt dat de rente met een half procentpunt moet worden opgeschroefd. In mei komt de Amerikaanse centrale bank met een nieuwe rentebesluit.

De Nikkei in Tokio noteerde in het laatste handelsuur 0,3 procent in de min. Beleggers namen wat winst na de recente sterke meerdaagse winstreeks van de Japanse beurs. De Japanse maker van computerspellen Nintendo en autofabrikant Toyota behoorden tot de dalers met minnen van rond de 0,7 procent. Ook de grote techinvesteerder SoftBank (min 0,6 procent) verloor terrein. Chiptester Advantest stond in de kopgroep met een winst van ruim 1 procent.

De Chinese beurzen gingen ook licht omlaag. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 0,5 procent kwijt, na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba daalde 0,7 procent en het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent verloor 1,1 procent. Economen van de grote banken JPMorgan, Citi en UBS verhoogden wel hun groeiverwachtingen voor de Chinese economie dit jaar, na het sterke groeicijfer over het eerste kwartaal.

De beurzen in Zuid-Korea en Australië lieten kleine winsten zien. De All Ordinaries in Sydney klom een fractie en de Kospi in Seoul kreeg er 0,4 procent bij.