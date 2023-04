Beleggers kijken uit naar cijfers Heineken, ASML en Just Eat

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich woensdag op voor een drukke dag. Zo komen onder andere de AEX-bedrijven Heineken en ASML met de resultaten over het eerste kwartaal. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, geeft een kijkje in de boeken.

Bij bierbrouwer Heineken zal vooral worden gelet op de impact van de prijsstijgingen op de verkopen. Het concern heeft zijn bierprijzen verhoogd om de hogere kosten voor verpakkingsmaterialen, ingrediënten en energie door te berekenen aan consumenten. Topman Dolf van den Brink gaf bij de publicatie van de jaarcijfers over 2022 al aan dat de prijsstijgingen dit jaar de verkoop in Europa zullen raken.

De cijfers van chipmachinemaker ASML zullen mogelijk meer duidelijkheid geven over in hoeverre het bedrijf last heeft van het trage herstel in de chipsector. Het Taiwanese TSMC, ’s werelds grootste chipfabrikant en een belangrijke klant van ASML, zag de chipverkoop in maart namelijk flink inzakken door de aanhoudende zwakke wereldwijde vraag naar elektronica. Ook meldde de Taiwanese krant DigiTimes dat ASML flink minder orders heeft ontvangen van TSMC.

Just Eat Takeaway leed afgelopen jaar een miljardenverlies en verwerkte in de laatste drie maanden van 2022 minder bestellingen dan een jaar eerder. Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de onlinevraag naar bezorgmaaltijden nog hard door lockdowns, maar nu restaurants weer open zijn neemt die interesse af. Het bedrijf richt zich nu echter op de winstgevendheid. Bij de publicatie van de jaarcijfers handhaafde Just Eat Takeway de verwachting van een aangepaste operationele winst van 225 miljoen euro in 2023.