Chatleverancier CM.com ziet winstgevendheid verbeteren

Bij chat- en betalingsdienstverlener CM.com is zowel de omzet als de brutowinst in het eerste kwartaal van dit jaar op jaarbasis gestegen. Volgens topman Jeroen van Glabbeek weten klanten het bedrijf uit Breda te vinden nu ze “duidelijk op zoek zijn naar manieren om de klantbetrokkenheid te verbeteren”. De winst voor aftrek van onder meer belastingen en rente bleef wel negatief, maar CM.com denkt tegen het einde van dit jaar zwarte cijfers te kunnen melden.

Het bedrijf gaat daarbij uit van een dergelijke winst met een bandbreedte van 3 tot 5 miljoen euro. De brutowinst steeg gedurende de eerste maanden van 2023 met 6 procent tot bijna 19 miljoen euro. De omzet kwam in die maanden uit op ruim 71 miljoen euro, 1 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Het eerste kwartaal laat volgens Van Glabbeek zien dat CM.com “op de goede weg is om de winstgevendheid te laten groeien”. “De business die we genereren met ons bestaande klantenbestand en de kosten die we maken om nieuwe klanten aan te trekken, raken meer in evenwicht”, zegt hij daarover.

Over 2022 zag CM.com de omzet al stijgen. Met name de verkoop van tickets voor bijvoorbeeld musea en theaters nam een vlucht, nadat deze gedurende de eerste helft van 2021 had stilgelegen door coronamaatregelen. Het bedrijf verzorgde het afgelopen jaar onder meer diensten voor de Grand Prix in Zandvoort.