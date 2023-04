Chipfondsen omlaag in AEX, Heineken sterkste stijger

De Amsterdamse AEX-index is woensdag lager gesloten. De aandacht van beleggers op Beursplein 5 ging onder meer uit naar de kwartaalcijfers van brouwer Heineken en chipmachinemaker ASML. De resultaten van Heineken vielen in de smaak, want het aandeel was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. ASML kon minder bekoren en dat zorgde voor koersdruk bij de chipbedrijven.

De AEX eindigde met een min van 0,4 procent op 760,22 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 947,46 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt waren plussen tot 0,3 procent te zien. De FTSE in Londen ging 0,1 procent omlaag na een tegenvallend inflatiecijfer uit het Verenigd Koninkrijk.

Heineken klom 4 procent. Het bedrijf verkocht afgelopen kwartaal minder bier, maar door hogere prijzen nam de omzet wel flink toe. Verder handhaafde Heineken zijn winstverwachting voor het hele jaar, ondanks een daling van de nettowinst in de afgelopen periode. Heineken liet ook weten een koper te hebben gevonden voor zijn Russische activiteiten en heeft bij plaatselijke autoriteiten toestemming gevraagd voor de verkoop van het onderdeel.

Ook zorgtechnologieconcern Philips was in de kopgroep te vinden met een plus van 1,9 procent. ASML zakte juist 3,7 procent. De onderneming zag de nieuwe orders afnemen vanwege de afkoelende chipmarkt. Wel wist het bedrijf in het afgelopen kwartaal de eigen verwachtingen te verslaan. Branchegenoten Besi en ASMI leverden tot 3,9 procent in. Uitzender Randstad stond eveneens bij de grotere dalers met een min van 2,4 procent.

In de MidKap werd Just Eat Takeaway 0,3 procent hoger gezet. Het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl verwerkte afgelopen kwartaal veel minder bestellingen dan een jaar eerder toen de coronamaatregelen nog voor drukte zorgden. Topman Jitse Groen is wel optimistisch over de winst in 2023. Ook kondigde Just Eat Takeaway een aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro aan.

Logistiek vastgoedbedrijf WDP verloor 3,3 procent na een tegenvallend kwartaalbericht en was daarmee een van de grootste dalers bij de middelgrote fondsen op het Damrak. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM voerde de winnaars in de MidKap aan met een koerswinst van 1,4 procent.

De euro was 1,0952 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 79,72 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 83,70 dollar per vat.