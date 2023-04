Credit Suisse beschuldigd van hinderen onderzoek nazirekeningen

Credit Suisse wordt door de Verenigde Staten beschuldigd van het belemmeren van een onderzoek naar een aantal nog onbekende geheime bankrekeningen van nazi’s. De beschuldigingen gaan over een intern onderzoek van de Zwitserse bank nadat het Simon Wiesenthal Centrum de bank in 2020 op de hoogte had gesteld van nieuwe informatie over aan nazi’s gekoppelde accounts.

Hoewel Credit Suisse in eerste instantie instemde met het onderzoek, hanteerde de bank daarbij een “onnodig rigide en beperkte reikwijdte” en weigerde de bank nieuwe aanwijzingen op te volgen. Ook mocht een onafhankelijke ombudspersoon geen toezicht houden, meldde de Begrotingscommissie van de Amerikaanse Senaat in een verklaring.

“Als het gaat om onderzoeken naar nazizaken, vereist gerechtigheid dat we geen middel onbeproefd laten. Credit Suisse heeft dus bij lange na niet aan die norm voldaan”, schreef senator Chuck Grassley in de verklaring.

Rapporten die voortkomen uit het onderzoek en die zijn verkregen via een dagvaarding, geven aan dat Credit Suisse rekeningen heeft gehandhaafd van ten minste 99 mensen die ofwel hoge nazi’s waren in Duitsland of leden van aan de nazi’s gelieerde groepen in Argentinië. Een overgrote meerderheid van deze rekeningen was nog niet eerder aan het licht gekomen en enkele bleven tot voor kort in gebruik.

Credit Suisse meldt in een verklaring op zijn website dat de belangrijkste beweringen van het Simon Wiesenthal Centrum niet worden ondersteund door het onderzoek. Ook bevat het rapport van de voormalige ombudsman volgens de bank “talrijke feitelijke fouten, misleidende en onnodige verklaringen en niet-onderbouwde beschuldigingen die zijn gebaseerd op een onvolledig inzicht in de feiten”.

De bank stelt “deze verkeerde voorstelling van zaken ten stelligste te verwerpen” en “volledig mee te werken” aan het onderzoek door de Amerikaanse Begrotingscommissie. Bijna een kwart eeuw geleden trof Credit Suisse al een schikking met slachtoffers van de Holocaust. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank werd vorige maand nog van de ondergang gered door zijn grotere Zwitserse concurrent UBS.