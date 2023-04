Duitse luchthavens: circa 700 vluchten vervallen door stakingen

Door de stakingen van beveiligers op de luchthavens van Düsseldorf, Hamburg en Keulen-Bonn op donderdag en vrijdag komen ongeveer zevenhonderd vluchten te vervallen. Dat zegt de Duitse brancheorganisatie voor luchthavens ADV. Door de acties zullen ook bijna 100.000 passagiers geraakt worden, aldus de ADV.

De stakingen zijn uitgeroepen door de vakbond Verdi omdat onderhandelingen met werkgevers tot nu toe niets hebben opgeleverd. Die gaan onder meer over toeslagen voor nacht- en weekenddiensten.

Beveiligers van Duitse luchthavens staakten vorige maand ook al. Die staking ontregelde het vliegverkeer fors, waarbij veel vluchten kwamen te vervallen en tienduizenden reizigers werden getroffen. Ook grondpersoneel legde in maart het werk neer. Dat gebeurde onder meer in Düsseldorf, waar ook veel Nederlandse reizigers op het vliegtuig stappen.

Volgens de ADV zijn sinds begin dit jaar door acties op Duitse luchthavens al meer dan 900.000 passagiers getroffen omdat vluchten werden geannuleerd of omdat ze moesten omboeken. De brancheorganisatie heeft al vaker haar ergernis uitgesproken over de stakingen.

Overigens krijgen reizigers in Duitsland vrijdag ook te maken met een staking op de spoorwegen. In maart legde een landelijke staking in de transportsector vrijwel het gehele openbaar vervoer in Duitsland plat.

Op de grote Londense luchthaven Heathrow hebben beveiligers ook nieuwe acties gepland. Volgens de Britse vakbond Unite wordt in mei het werk nog eens acht dagen neergelegd om eisen voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten.