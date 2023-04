Duitse treinen rijden vrijdagochtend niet vanwege staking

Duitse treinen zullen aanstaande vrijdag van de nacht tot in de middag niet rijden vanwege een staking onder treinpersoneel, maakt vakbond EVG woensdag bekend. De bond verwacht dat reizigers daar veel last van gaan hebben. Het is niet direct duidelijk wat de staking betekent voor Nederlandse reizigers op internationale treinen.

De staking duurt van 03.00 uur in de nacht tot 11.00 uur ’s ochtends. Naar verwachting gaan langeafstandstreinen vanaf 13.00 uur weer rijden.

Treinpersoneel wil een hoger loon omdat prijzen in het land sterk zijn gestegen vanwege de hoge inflatie. Met de staking wil de vakbond werkgevers aanzetten tot een beter loonbod. “Als dat niet gebeurt, moeten we nog grotere stakingen overwegen”, zegt plaatsvervangend voorzitter van EVG Cosima Ingenschay tegen journalisten in Berlijn. Onderhandelingen tussen EVG en Deutsche Bahn (DB) worden volgende week hervat.

Hoofd personeelszaken Martin Seiler van DB noemt de staking tegenover journalisten “compleet nutteloos en compleet onnodig”. Hij vreest dat honderdduizenden reizigers de dupe zullen zijn. EVG heeft 230.000 leden bij zo’n vijftig vervoersbedrijven. Met de stakingen doen werknemers van enkele tientallen spoorbedrijven mee.

Een andere Duitse vakbond, Verdi, kondigde dinsdag aan dat beveiligers van de luchthavens in Düsseldorf, Hamburg en Keulen-Bonn deze donderdag en vrijdag het werk neerleggen. Reizigers kunnen die dagen te maken krijgen met geannuleerde vluchten of lange wachttijden. In maart legde een landelijke staking in de transportsector vrijwel het gehele openbaar vervoer in Duitsland plat.