Vakbond FNV neemt afstand van mogelijke wilde acties op Schiphol en roept hier ook niet toe op. Dat benadrukt FNV-bestuurder Jaap de Bie naar aanleiding van berichten in de media waarin wordt gesteld dat er deze meivakantie wilde acties van bagagemedewerkers, platformpersoneel en afhandelaars zouden dreigen vanwege de personeelstekorten, lage lonen en hoge werkdruk op de luchthaven.

Een wilde staking van bagageafhandelaars was vorig jaar nog een voorbode van een zomer vol problemen en vertragingen. Dat FNV nu op voorhand zegt met mogelijke acties niets te maken te hebben, neemt niet weg dat er bij de vakbond wel signalen over hoge werkdruk binnenkomen. Ook is er volgens FNV sprake van grote onvrede op de werkvloer.

“We herkennen de problemen en willen partijen waarschuwen om snel met een oplossing te komen. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te pakken om tot een goede uitkomst te komen”, laat De Bie weten. FNV roept luchtvaartmaatschappijen op de afhandelingsbedrijven een hogere vergoeding te geven voor hun werkzaamheden. Dan kunnen die bedrijven het loon voor hun medewerkers verhogen, is de gedachte. Als dat gebeurt moet het ook makkelijker worden om extra personeel te werven, waardoor de werkdruk afneemt.

De afhandelbedrijven op Schiphol maken zich grote zorgen over de drukte in de mei- en zomervakantie en de personeelstekorten bij bagage- en passagiersafhandelaars. Dat liet voorzitter Edwin van der Linden van de Werkgeversvereniging Passagiers en Bagageafhandeling Luchtvaart (WPBL) eerder op woensdag weten. Hij vindt daarom dat er nu echt een structurele tickettoeslag moet komen. “Dan kunnen afhandeltarieven omhoog. En zo kunnen we de salarissen direct verhogen. Dat is voor onze medewerkers echt nodig.”