Heineken denkt koper te hebben gevonden voor Russisch onderdeel

Heineken laat weten een koper te hebben gevonden voor zijn Russische activiteiten en heeft bij plaatselijke autoriteiten toestemming gevraagd voor de verkoop van het onderdeel. Wie die koper is, maakte het bedrijf bij zijn kwartaalbericht niet bekend.

Het Nederlandse bierconcern zei kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar Rusland te willen verlaten. De verkoop van het merk Heineken stopte toen in het land, maar de brouwer werkte wel door in het land met andere merken. Heineken wilde zijn onderdelen in Rusland verkopen, maar volgens het bedrijf maakten constant veranderende regels in het land het lastig om een deal te sluiten.

Eerder rekende Heineken erop honderden miljoenen euro’s af te moeten schrijven bij de verkoop van zijn Russische activiteiten. Het is niet direct duidelijk hoe dat nu zit. “Als we goedkeuring hebben, delen we verdere details over de koper en de overeenkomst”, schrijft Heineken bij zijn kwartaalresultaten.

Heineken bood eerder dit jaar excuses aan vanwege de gebrekkige communicatie rond alles wat het bedrijf nog wel en niet doet in Rusland. Onderzoeksplatform Follow The Money kwam er namelijk achter dat de Russische tak van het bierconcern nog volop groeide en tientallen nieuwe producten op de markt bracht. “We realiseren ons dat dit tot onduidelijkheid en twijfel heeft geleid over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden wij onze excuses aan”, verklaarde Heineken in maart.

De brouwer wees er toen ook op dat werknemers in Rusland hun baan zouden verliezen als Heineken zijn activiteiten in het land stop zou zetten en failliet zou laten gaan. Dat zou bovendien het risico met zich meebrengen dat Rusland die bedrijfsonderdelen kon nationaliseren.