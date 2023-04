Heineken verkoopt minder bier, hogere prijzen stuwen omzet

Heineken heeft minder bier verkocht, maar door de hogere prijzen voor de drank wist de bierbrouwer wel een hogere omzet in de boeken te zetten. Onder andere in de Verenigde Staten en Europa kochten mensen minder bier, maar topman Dolf van den Brink vindt de daling in die gebieden nog meevallen. “De vraag bij consumenten hield in het eerste kwartaal beter stand dan verwacht”, zei hij.

Wereldwijd verkocht Heineken 54,8 miljoen hectoliter bier in de eerste drie maanden van 2023. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de omzet voor het concern, dat ook merken als Amstel, Desperados en Birra Moretti bezit, steeg met zo’n 9 procent. Dat is voor een groot deel te danken aan prijsverhogingen, zo meldt Heineken bij zijn kwartaalcijfers. De winst daalde tot 403 miljoen euro, tegenover 417 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.

Heineken had vorig jaar al te maken met flink gestegen kosten die voor een groot deel werden doorberekend in de verkoopprijzen voor blikjes en flesjes bier. Duurdere verpakkingsmaterialen en ingrediënten maken een biertje waarschijnlijk ook dit jaar duurder, zo is de verwachting. Daarom rekende Heineken er al op dat de verkoop in Nederland en andere West-Europese landen zou inzakken.

Maar het bierconcern had ook te maken met tegenvallers in Vietnam en Nigeria, waar minder vraag naar bier van het merk Heineken was. Daarnaast meldt Heineken te zijn gestopt met de verkoop van zijn bekendste merk in Rusland. De Amsterdamse brouwer is juist al jaren bezig de verkoop van het ‘premiummerk’ Heineken op te voeren om de winstgevendheid te vergroten.

Heineken ging onlangs nog door het stof na ophef over zijn activiteiten in Rusland. In maart vorig jaar, kort na de Russische inval in Oekraïne, kondigde het bedrijf aan te willen vertrekken uit het land. Maar na onderzoek van nieuwssite Follow The Money kwam aan het licht dat de Russische tak van Heineken in 2022 nog tientallen nieuwe producten had gelanceerd. Heineken verklaarde daarop dat het “eerder duidelijker had moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren” in het land.

Het is nog altijd te bedoeling dat Heineken zijn Russische onderdeel verkoopt. Maar onzekerheid over de regels die Russische autoriteiten hanteren zouden een deal bemoeilijken. Heineken verwacht een boekverlies te lijden op die verkoop.