Horeca begint campagne op sociale media voor werven personeel

De horecabranche gaat op sociale media campagne voeren om meer mensen te verleiden in een hotel, café of restaurant te komen werken. Net als de meeste sectoren kampt ook de horeca nog steeds met arbeidskrapte. En die krapte zal nog verder toenemen, vreest branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

In de horeca werken momenteel ongeveer 440.000 mensen en er is sprake van een grote instroom van nieuwe, voornamelijk jonge, medewerkers. Maar deze groep bestaat voor een groot deel uit parttimers en mensen zonder horecaopleiding. Het aantal mensen dat een vakdiploma in de horeca haalt, neemt juist al jaren af. Ook zien veel jongeren de horeca nog steeds als een tijdelijke werkgever en gaan ze na een tot twee jaar weer wat anders doen, merkt de branche. Hoeveel nieuwe krachten er precies nodig zijn, kan KHN niet aangeven.

KHN-voorzitter Marijke Vuik denkt dat het sowieso kan helpen door via een campagne goed te laten zien “hoe waardevol, leerzaam én leuk het is om te werken in de horeca”. “En dat het ook een zeer geschikte branche is voor een langdurige carrière, volop ontwikkelmogelijkheden”, benadrukt ze daarbij. Volgens KHN gaat het in feite om herintroductie van een soortgelijke campagne uit 2021. Destijds waren horecaondernemers na maanden van gedwongen coronasluitingen weer hard op zoek naar personeel. Dat was door de virusuitbraak en lockdowns eerder massaal uitgestroomd.