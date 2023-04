Limburgse milieugroepen spreken steun uit voor medewerkers Nedcar

Een aantal Limburgse milieu- en actiegroepen heeft zich solidair verklaard met het streven van medewerkers van autofabriek VDL Nedcar naar een sociaal plan. Als de medewerkers actie gaan voeren, zal de klimaatbeweging hen daarin ondersteunen, schrijven de groepen in een open brief aan de medewerkers van VDL Nedcar.

De actiegroepen wijzen erop dat VDL er niet in slaagt een nieuwe klant voor de autofabriek in Born te vinden. De vakbonden vrezen dat dit later dit jaar gaat leiden tot massaontslagen. VDL gooide volgens de vakbonden de deur dicht bij aanvang van de onderhandelingen over een sociaal plan. De vakbonden willen zo snel mogelijk terug aan de onderhandelingstafel, anders volgen acties, lieten ze vorige week weten.

De actiegroepen pleiten er in hun open brief voor dat het sociaal plan een omscholing mogelijk maakt naar duurzaam werk. “We moeten toe naar banen die actief bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2”, aldus de briefschrijvers. “Jullie vakkennis is van cruciaal belang en het is onze overtuiging dat werknemers een heel grote rol hebben te vervullen om onze wereld leefbaar te houden. Samen zullen we werk moeten maken van een transitie naar een duurzame samenleving en daarin past hoogwaardig collectief vervoer beter.”

Veel milieuactivisten deden begin vorig jaar mee aan de bezetting van het Sterrebos bij Nedcar om kap ervan te voorkomen. Tevergeefs, want het bos ging alsnog grotendeels tegen de vlakte om uitbreiding van Nedcar mogelijk te maken. Het bedrijf liep met de kap vooruit op de beoogde komst van een nieuwe autofabrikant (Rivian), maar dat ging naar later bleek niet door. Sindsdien verkeren de werknemers in onzekerheid over de toekomst. De milieubeweging verwijt VDL het bos voor niets gekapt te hebben, maar de ondertekenaars van de open brief tonen zich desondanks solidair met de werknemers van Nedcar.

De open brief is onder meer ondertekend door lokale afdelingen in Limburg van Extinction Rebellion, Free Palestine Maastricht, Fridays for Future, Maastricht for Climate en Internationale Socialisten Zuid-Limburg.