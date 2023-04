NS: nieuwe snellere intercity wordt geen tweede Fyra-debacle

De nieuwe en snellere intercity die de NS vanaf woensdag inzet op de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam wordt “zeker geen tweede Fyra-debacle”. Dit zegt directeur nieuw materieel Roel Okhuijsen over de nieuwe trein en opvolger van de Fyra.

NS schafte de flitstrein Fyra aan voor de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel en Amsterdam en Breda. Die reed in december 2012 en januari 2013 op het Nederlandse spoor met reizigers. Meerdere gebreken kwamen aan het licht, waaronder softwareproblemen. De NS besloot daarop de treinen terug te sturen. De aankoop zorgde voor een verlies van 67 miljoen euro voor de NS.

De spoorwegorganisatie heeft bij de nieuwe ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) geleerd van het Fyra-debacle, zegt Okhuijsen. “Vanaf het begin heeft een team kwaliteitscontroleurs het proces gevolgd om te zorgen dat de kwaliteit in een keer goed is”, legt hij uit.

Een parlementaire enquĂȘtecommissie heeft onderzoek gedaan naar het fiasco. Bij de toelating van de Fyra op het Nederlandse spoor stond onvoldoende vast of de trein ook echt veilig was, concludeerde die commissie in 2015. Okhuijsen zegt niet dat de flitstrein onveilig was. Volgens hem was de kwaliteit van de Fyra “niet goed genoeg”.

De nieuwe trein rijdt vanaf woensdag proefritten met reizigers om te testen hoe die het doet in de praktijk. Als de trein het goed doet, zet de spoorwegorganisatie de intercity ook in op andere trajecten. Eerder deed de NS onder meer tests met zandzakken, om het gewicht van mensen na te bootsen. Met de uitkomsten van de praktijktest kan fabrikant Alstom eventueel nog wat aanloopproblemen oplossen in bijvoorbeeld de software en verbeteringen doorvoeren. “Alles is goed gecontroleerd en we accepteren alleen treinen die goed zijn”, zegt Okhuijsen.

Hij meldt dat de ICNG een “uitgebreid testprogramma” heeft ondergaan. Zo is in Wenen in Oostenrijk getest of de verwarming het goed doet en of de trein tegen sneeuw kan. De Fyra had problemen met sneeuw en ijs. Volgens de directeur valt de ICNG niet uit door sneeuwval. Okhuijsen reed woensdagochtend mee met de eerste reis met de nieuwe trein. Hij kijkt terug op een “probleemloze rit”. ” Hij rijdt lekker en soepel. Ik hoop dat we op deze manier veel dagen kunnen rijden met deze trein.”