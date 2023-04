Tesla verlaagt opnieuw prijzen in VS om vraag aan te jagen

Tesla heeft de prijzen van verschillende modellen van zijn elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt opnieuw verlaagd. Het bedrijf dat wordt geleid door miljardair Elon Musk hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren. Door de flink gestegen inflatie en opgelopen rente is het voor veel mensen steeds lastiger geworden om een Tesla aan te schaffen.

De in Austin, Texas, gevestigde autofabrikant meldde op zijn website dat de prijs van zijn model Y met vierwielaandrijving voor lange afstanden met 9,1 procent zal dalen tot 49.990 dollar. De Model Y Performance wordt 8,5 procent goedkoper en gaat 53.990 dollar kosten. De aanschafprijs van een Model 3 met achterwielaandrijving wordt met 7 procent verlaagd tot 39.990 dollar.

Het is de tweede prijsverlaging deze maand van Tesla, dat kampt met tegenvallende leveringen. Ondanks een tweede kortingsronde op de Model S en X begin maart, leverde Tesla in het afgelopen kwartaal slechts 10.695 van die voertuigen af. Dat is het laagste aantal sinds het derde kwartaal van 2021.

De fabrikant van elektrische auto’s komt woensdag na de slotbel op de aandelenbeurzen in New York met een kwartaalupdate. De vraag is daarbij onder meer hoe de verlaging van de prijzen voor Tesla’s heeft uitgepakt en of de concurrentie met andere fabrikanten met stekkerauto’s heviger wordt.