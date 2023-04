Topman Ryanair ziet grote mogelijkheden in Oekraïne na oorlog

Topman Michael O’Leary van het Ierse luchtvaartconcern Ryanair ziet grote mogelijkheden in Oekraïne als de oorlog voorbij is. Hij stelt dat de maatschappij klaar staat om de activiteiten in Oekraïne snel te hervatten zodra het weer veilig is om te vliegen in het door de Russische invasie verscheurde land. Voor de oorlog was Ryanair de tweede speler op de Oekraïense luchtvaartmarkt.

De topman zei dat Ryanair ongeveer zestig Oekraïense piloten en tachtig cabinemedewerkers in dienst heeft genomen die nu vooral zijn gestationeerd in Polen. Als Oekraïne weer veilig is wil Ryanair in het land op dertig routes gaan vliegen en er binnen een jaar meerdere bases openen. “We kunnen er binnen twee weken weer naar toe vliegen. We zijn actief aan het kijken naar manieren hoe we Oekraïne weer binnen kunnen gaan”, aldus O’Leary.

Hij stelde verder dat de wederopbouw grote kansen biedt voor Europese bedrijven en dat de luchtvaart daarbij een belangrijke rol zal spelen. O’Leary denkt namelijk dat de Russische strijdmachten op hun aftocht uit het land wegen en bruggen zullen opblazen en dat vliegtuigen dan van groot belang zullen zijn om mensen te vervoeren.