Vakbond CNV: brandstofplan Jetten dupeert miljoenen werkenden

Een hogere brandstofprijs zoals D66-klimaatminister Rob Jetten overweegt om het autoverkeer te verduurzamen dupeert miljoenen werkenden, stelt vakbond CNV. “Met dit plan leggen werkenden opnieuw weer flink bij om te kunnen werken. Dit kan wel oplopen tot 100 euro per maand extra”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. De vakbond wil dat het plan daarom van tafel gaat.

Om de klimaatdoelen te halen, wil Jetten het verplicht maken om duurzame maar ook duurdere brandstoffen te mengen met gewone brandstof. De prijzen van benzine zullen daardoor verder stijgen waardoor autorijden wordt ontmoedigd. Een jaar later zou de aanschafbelasting (bpm) op nieuwe benzine- en dieselauto’s ook fors omhoog gaan. Mogelijk wordt deze zelfs verdubbeld.

Volgens CNV is de auto voor ruim 60 procent van de werkenden noodzakelijk om op het werk te komen. Een elektrische auto is voor de overgrote meerderheid van werkend Nederland te duur en zij zijn dus afhankelijk van een benzine- of dieselauto, stelt de vakbond. “We maken ons al ruimere tijd sterk voor een hogere reiskostenvergoeding aan de cao-tafels. Maar de rek is er op een gegeven moment wel uit, als het kabinet de brandstofprijzen steeds weer verhoogt.”

Sinds dit jaar is de onbelaste reiskostenvergoeding gestegen naar 21 cent. “Deze hogere vergoeding wordt natuurlijk meteen tenietgedaan als het kabinet de benzine en diesel weer duurder maakt”, zegt Fortuin. “Mocht het kabinet toch met hogere brandstofprijzen komen, dan is een adequate vergoeding voor werknemers zeer noodzakelijk.”