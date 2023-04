Verkopen cosmeticaconcern L’Oréal in alle regio’s omhoog

Het Franse cosmetica- en parfumconcern L’Oréal heeft in de eerste drie maanden van dit jaar de verkopen verhoogd, geholpen door groei in alle regio’s. Volgens de onderneming klom de omzet met bijna 15 procent tot 10,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

Het bedrijf, met ook merken als Maybelline New York, Yves Saint Laurent, Lancôme en Garnier, zag daarnaast bij alle divisies de verkopen toenemen. Topman Nicolas Hieronimus van L’Oréal sprak van een uitstekend kwartaal. Eerder deze maand werd nog bekend dat L’Oréal het Australische cosmeticabedrijf Aesop overneemt voor 2,3 miljard euro.

Dat de cijfers in alle regio’s een opgaande lijn laten zien is een opsteker. In het vierde kwartaal van vorig jaar viel de verkoop in China nog tegen. Dat had te maken met de strenge coronamaatregelen in het land, die inmiddels zijn losgelaten.

In de eerste drie maanden van vorig jaar wist het Franse concern zijn opbrengsten ook al flink op te voeren. De verkoop van luxere producten trok toen stevig aan. Daaronder vallen bijvoorbeeld parfums van Yves Saint Laurent en Prada, huidcrèmes van Helena Rubinstein en Lancôme en make-up van Shu Uemura. Wel merkte L’Oréal een jaar geleden nog altijd de gevolgen van het coronavirus. In Hongkong en China waren in het eerste kwartaal van 2022 nog lockdowns.