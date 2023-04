Winst Tesla bijna een kwart omlaag na prijsverlagingen

De vele prijsverlagingen door Tesla drukken flink op de winst van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Het concern van topman Elon Musk heeft zijn nettowinst afgelopen kwartaal met bijna een kwart zien dalen tot 2,5 miljard dollar.

Tesla heeft in januari, februari en maart wel een recordaantal elektrische auto’s verkocht, zo was al bekend. Met een totaal van 422.875 waren het er 36 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lukte het om een kwartaalomzet van ruim 23 miljard dollar in de boeken te zetten.

De ambities van het bedrijf zijn echter groot. Musk verwacht dit jaar 2 miljoen auto’s te verkopen, vertelde hij eerder. Dat is 52 procent meer dan vorig jaar. Maar daarvoor lijkt Tesla wel veel prijsverlagingen nodig te hebben. De onderneming heeft de prijzen van verschillende modellen van zijn elektrische auto’s op de Amerikaanse thuismarkt deze week opnieuw verlaagd.

Het gaat om de zoveelste prijsverlaging door Tesla in de VS dit jaar. Ook schrapte de onderneming al zijn prijzen in China, wat eveneens een zeer belangrijke markt is voor het bedrijf. Tesla hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren en concurrentie voor te blijven. Door de flink gestegen inflatie en opgelopen rente is het voor veel mensen steeds lastiger geworden om een dure elektrische wagen aan te schaffen.

“Prijs doet er echt toe”, verklaarde Musk nog in januari. “Ik denk dat er een groot aantal mensen is dat een Tesla-auto wil kopen, maar het niet kan betalen. En dus maken deze prijsveranderingen echt een verschil voor de gemiddelde consument.”