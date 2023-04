Aandacht voor RELX en Sligro op afwachtend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar RELX en Sligro. Dataleverancier RELX kwam voorafgaand aan zijn aandeelhoudersvergadering met een handelsupdate, waarin het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar bevestigde. Sligro gaf ook een kijkje in de boeken. Het groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal flink stijgen. Een jaar geleden had de belangrijke toeleverancier aan de catering- en horecasector nog last van de coronabeperkingen waardoor minder werd gekocht door afnemers.

Heineken houdt donderdag eveneens zijn aandeelhoudersvergadering. De bierbrouwer maakte een dag eerder al zijn kwartaalresultaten bekend. Die werden goed ontvangen en leverden Heineken woensdag een koerswinst op van 4 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. Beleggers blijven voorzichtig door het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de centrale banken.

De aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus. De beurs in Shanghai daalde 0,4 procent na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI zullen mogelijk bewegen op de kwartaalresultaten van TSMC. De grote Taiwanese chipproducent, een belangrijke klant van ASML, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Dat de winst van TSMC toch is gestegen is een opsteker aangezien het bedrijf eerder al tegenvallende omzetcijfers naar buiten had gebracht.

Buiten het Damrak staan de Franse bedrijven Renault en L’Oréal en het Finse Nokia in de belangstelling. De Franse autofabrikant Renault zag de omzet in het eerste kwartaal sterker dan verwacht toenemen. Ook cosmetica- en parfumconcern L’Oréal wist de verkopen in de eerste drie maanden van dit jaar flink op te voeren, geholpen door groei in alle regio’s. De maker van telecomapparatuur Nokia boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

Vastgoedfonds NSI kwam ook met een kwartaalupdate. Het bedrijf zag het totale resultaat in het eerste kwartaal afnemen. Ook de leegstand van de vastgoedportefeuille liep op.

De euro was 1,0967 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 78,21 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 82,28 dollar per vat.