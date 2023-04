Boskalis-dochter Smit gaat vervallen olietanker Jemen afvoeren

Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage gaat voor de kust van Jemen olie halen uit een in verval geraakte tanker. De olie wordt naar een veilige moderne tanker overgepompt, waarmee een “enorme milieuramp” wordt voorkomen. De tanker zal worden afgevoerd, maakte baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, moederbedrijf van Smit Salvage, bekend.

Het gaat om meer dan 1 miljoen vaten olie. Smit Salvage sloot de deal hierover met de Verenigde Naties (VN). Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

“Na een lange periode van voorbereiding staan onze bergingsexperts nu klaar om aan de slag te gaan en de olie uit de Safer te verwijderen”, zegt Peter Berdowski, topman van Boskalis. Vorig jaar werd al bekend dat de Nederlandse overheid 7,5 miljoen euro had uitgetrokken voor de berging van de olietanker, genaamd FSO Safer.

De Safer is een drijvende olieopslag- en overslagfaciliteit die ongeveer 9 kilometer uit de kust van Jemen en 50 kilometer ten noordoosten van de haven van Hodeida in de Rode Zee ligt afgemeerd. De Safer, die in 1976 is gebouwd als olietanker en in 1987 is omgebouwd tot drijvende opslag- en overslagfaciliteit, bevat naar schatting 1,14 miljoen vaten ruwe olie.

Vanwege het conflict in Jemen is de FSO sinds 2015 niet meer onderhouden. De staat van de tanker is dusdanig verslechterd dat het risico op een explosie of een grootschalige lekkage groot is. Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor het milieu en de regio.