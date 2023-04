Explosieve vraag funderingspalen windmolens door energietransitie

Sif, een van ’s werelds grootste producenten van funderingen voor offshore windmolens, krijgt zijn funderingspalen niet aangesleept. “Er heeft een omslag plaatsgevonden waarbij de vraag aanzienlijk groter is dan het aanbod”, zei Fons van Lith van het bedrijf woensdag tijdens een toelichting op uitbreidingsplannen van het bedrijf.

“Voor dit jaar en volgend jaar zitten we vol. Ons orderboek voor het jaar daarop hebben we ook al behoorlijk gevuld”, vertelde Van Lith. Onlangs maakte Sif al bekend dat het zijn productiefaciliteit op de Tweede Maasvlakte gaat uitbreiden met een nieuwe fabriekshal. “We gaan de capaciteit meer dan verdubbelen”, aldus Van Lith.

Op de Maasvlakte worden enorme funderingsbuizen, zogeheten monopiles, gefreesd en aan elkaar gelast. Die worden in de zeebodem verankerd en vervolgens worden daar de windmolens op geplaatst. De nieuwe stalen funderingspalen worden steeds groter. Inmiddels hebben ze een diameter van wel 11 meter en een gewicht van zo’n 2,5 miljoen kilo.

De zegsman van Sif voorziet dat windmolens de komende jaren nog groter worden dan ze nu al zijn. “We zijn in twintig jaar tijd al van 3 tot 4 megawatt naar 15 gegaan, dus we zijn al vervijfvoudigd. In China worden nu turbines van 18 megawatt gebruikt, je hoort ook al berichten van 25 megawatt. Zo’n windmolen zou in de stroombehoefte kunnen voorzien van 25.000 huishoudens.

Hoe groot de toekomstige windmolens precies gaan worden kon hij niet zeggen. “Ergens zit er een limiet aan wat natuurkundig kan. Je moet ook schepen hebben die het kunnen installeren”, aldus Van Lith.

Hij voorziet dat er in de Noordzee de komende jaren veel meer windmolens bijkomen. “Nu zijn dat er 5500. Als je kijkt naar de ambities van Europa en Nederland is dit nog maar het begin.”

Het probleem van horizonvervuiling door windmolens langs de kust ziet hij niet. “De windmolens komen steeds verder van de kust af te staan. Wind op zee brengt veel op, op een relatief kleine ruimte, waar de meeste mensen geen hinder van hebben.”

Sif ziet in de Verenigde Staten een enorme groeimarkt. “De Amerikaanse markt is gigantisch groot geworden door president Joe Biden. We hadden een groot Amerikaans project in ons orderboek, maar daar is onder de regering van Trump een streep doorgezet. We hebben nu weer het eerste project daar. En er komen er nog veel meer aan, het komt daar echt los.”