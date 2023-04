FIOD pakt tweetal op voor witwassen en illegale beleggingsdiensten

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD heeft een man en een vrouw in Amsterdam opgepakt op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en het aanbieden van beleggingsdiensten zonder vergunning. Ook werden de woning, dure auto’s, kunst, kleding en sieraden van de twee in beslag genomen.

De FIOD kwam de 26-jarige man en 29-jarige vrouw op het spoor na een tip van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Diverse banken hadden bij die toezichthouder gemeld dat de man grote, onverklaarbare overboekingen kreeg. Die konden volgens de banken duiden op een piramidespel waarbij de inleg van nieuwe beleggers als rendement naar eerdere beleggers gaat. In totaal zou de man tot 26 miljoen euro afhandig hebben gemaakt van beleggers, vermoedt de FIOD.

De man blijft twee weken in voorarrest, de vrouw mocht na verhoor weer weg. Wel is er dus beslag gelegd op hun huis met een waarde van 7,5 miljoen. Ook drie auto’s ter waarde van 700.000 euro en sieraden en kunst met een waarde van 1,5 miljoen euro werden in beslag genomen. Daarnaast zouden de twee een “zeer luxe levensstijl” hebben gehad met dure vakanties en de huur van privéjets.