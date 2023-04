FNV stelt zuivelbedrijven ultimatum, acties dreigen

Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld aan de zuivelbedrijven in een cao-conflict. De bedrijven moeten voor woensdagmiddag een betere cao en loonsverhoging afspreken met de bond, anders komen de werknemers in actie. In de Nederlandse zuivelindustrie werken volgens FNV zo’n 12.000 mensen.

Het ultimatum werd neergelegd bij werkgeversorganisatie NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie). “De zuivelbedrijven willen hun personeel dit jaar niet meer dan 8 procent salarisverhoging geven. Dat is gewoon te weinig”, aldus FNV-bestuurder Ron Vos.

FNV vindt dat de salarissen met 14,3 procent omhoog moeten gaan en voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Verder wil de bond onder andere een hogere eindejaarsuitkering, een systeem van verlofsparen, een regeling waarmee oudere medewerkers eerder kunnen stoppen en meer vaste contracten voor uitzendkrachten. FNV stelt dat de actiebereidheid groot is.

De NZO zegt teleurgesteld te zijn over het afwijzen van het laatste eindbod, wat volgens de organisatie ook het uiterste bod was. De NZO vindt een ultimatum onnodig en zegt dat acties niet passen bij de situatie.

“De zuivelsector heeft al een cao die boven het landelijk gemiddelde ligt. Het verbeterd eindbod betekent opnieuw een bovengemiddelde verhoging erbij. Het verbeterde eindbod doet de NZO in een tijd dat de bedrijfsresultaten teruglopen. De economische omstandigheden zijn onduidelijk en de stikstofcrisis heeft onvoorspelbare gevolgen. De werkgevers in de zuivel willen de rust in de sector behouden. Niemand is gebaat bij een situatie waarin werkgevers en werknemers tegenover elkaar komen te staan”, aldus een verklaring.