Heineken wacht kritische vragen over Rusland van aandeelhouders

Aandeelhouders van Heineken hebben donderdag de kans om de bierbrouwer vragen te stellen over het zijn prestaties en beleid. Naar verwachting krijgt topman Dolf van den Brink kritische vragen over de bezigheden in Rusland, waar Heineken nog veel actiever bleek te zijn dan het concern eerder deed voorkomen. Dat dreigt ook de goede merknaam van Heineken aan te tasten.

“Het is als een kiezel in een schoen. Wij als aandeelhouders zitten daar echt mee, want verder presteert Heineken eigenlijk heel goed”, zegt directeur Gerben Everts van de Vereniging Effectenbezitter (VEB), een belangenvereniging voor particuliere beleggers.

Hij legt uit dat Heineken ondanks de hoge inflatie nog goede resultaten neerzet, wat onder andere te danken is aan het goede imago van het Heineken-merk. Maar dat positieve imago kreeg een klap na de onthulling van onderzoekssite Follow The Money dat het Russische onderdeel van het bierconcern nog volop nieuwe producten op de markt had gebracht onder andere merknamen, ondanks de toezegging van Heineken te vertrekken uit het land wegens de oorlog in Oekraïne.

“Waarom doet Heineken nou zo ontzettend moeilijk en traag bij het afscheid nemen van de activiteiten in Rusland? De kans om Poetin tegen de schenen te schoppen door meteen weg te gaan is sowieso al verkeken, want daarvoor had je meteen weg moeten gaan. Maar nu moet je boven alles voorkomen dat het merk wordt vereenzelvigd met wat daar in Rusland gebeurt”, stelt Everts.

Heineken bood vorige maand excuses aan voor de gebrekkige communicatie over zijn activiteiten in Rusland. Woensdag meldde het bedrijf vorderingen te maken het verkopen van de Russische activiteiten. Heineken denkt een koper te hebben gevonden en heeft bij Russische autoriteiten toestemming gevraagd om die deal af te ronden.

VEB-directeur Everts verwacht verder dat het duurzaamheidsbeleid van Heineken veel aandacht krijgt op de aandeelhoudersvergadering. Juist bij een consumentenmerk dat wereldwijd veel producten verkoopt, is het erg belangrijk om daar heldere informatie over te geven, legt hij uit.