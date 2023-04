Hulpsite Geldfit: vertienvoudiging van gebruikers met geldvragen

Het aantal mensen dat in het eerste kwartaal om hulp met hun financiën heeft gevraagd bij Geldfit is vertienvoudigd. Dat meldde het initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, een samenwerkingsverband van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.

Geldfit zegt dat ruim 1 miljoen mensen de website hebben bezocht in het eerste kwartaal. Mensen konden zo checken of ze gebruik kunnen maken van het Tijdelijk Noodfonds Energie en welke andere hulp beschikbaar is. Ook maakten mensen veel gebruik van de potjes-check om er achter te komen welke toeslagen en regelingen zij konden aanvragen.

De hulplijn werd ruim 23.000 keer gebeld. Volgens Geldfit zijn er grote zorgen bij mensen over stijgende prijzen, hoge energiekosten en situaties waardoor financiën veranderen.

“Een brede groep geeft aan dat ze door de onbetaalbare boodschappen niet altijd genoeg geld heeft om eten te kopen en niet meer weten wat ze moeten doen. Ook krijgen we meer maatschappelijke hulpvragen van mensen die elders hulp/zorg krijgen of geven. Hierbij kun je denken aan ouderen die niet goed weten of iets wel of niet is aangevraagd, of mensen die beschermd/begeleid wonen. Al deze factoren hebben invloed op de financiën van mensen”, aldus Geldfit-manager Frederieke Kokol.