Indeed: Nederlandse vacaturemarkt is aan het afkoelen

De trend van het almaar stijgende aantal openstaande vacatures in Nederland is aan het afzwakken, nadat begin dit jaar nog een recordniveau werd bereikt. Dat meldt vacaturesite Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland. Het vacatureniveau ligt nu zelfs lager dan eind 2022. Dat kan bijvoorbeeld komen door de economische onzekerheid waardoor bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. Wel blijft de vraag groot.

Volgens Indeed is in andere Europese landen een vergelijkbare trend te zien. Vorig jaar nam het aantal vacatures in Nederland vrijwel onafgebroken toe door het sterke economische herstel van de coronacrisis. Veel bedrijven kampen met personeelstekorten en waren daarom dringend op zoek naar extra werknemers. Maar dat lijkt nu dus wat minder te worden, hoewel in de detailhandel en het onderwijs nog een groei van het aantal vacatures te zien is.

Maar in de bouw daalt het aantal vacatures juist, al ligt het niveau nog wel flink hoger dan voor corona, aldus Indeed. “De stikstofproblematiek vertraagt veel bouwprojecten en dat remt de vacaturegroei. Over de voortgang en uitkomst van dit politieke- en publieke debat is nog veel onzeker, met tot gevolg vragen over hoeveel, wanneer en of er überhaupt gebouwd kan worden, en dus ook hoeveel mensen hiervoor nodig zijn”, zegt Stan Snijders van Indeed Benelux.

Ook in de financiële sector is het vacatureniveau wat teruggevallen, stelt Indeed. ‘Vermoedelijk speelt de recente onrust op de financiële markten over de bankensector een rol in de terugloop van de groei, na twee maanden van vacaturegroei aan het begin van het jaar”, geeft Snijders aan.

“De afnemende vacaturetrend is een signaal dat we bewegen naar een ruimere verhouding tussen vacatures en kandidaten op de arbeidsmarkt. Werkgevers kampen al langere tijd met een relatief beperkt aanbod van sollicitanten, terwijl de vraag naar personeel groot is. Een afnemende vacaturetrend belooft meer lucht om het personeelsbestand op orde te krijgen”, aldus Snijders.