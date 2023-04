NVM: minder kantoren en bedrijfsruimtes verhandeld vanwege rente

Niet alleen de huizenmarkt wordt geraakt door de gestegen rente, ook op de kantorenmarkt heeft het oplopen van de rente grote gevolgen volgens makelaarsorganisatie NVM. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn minder vierkante meters aan kantoren en andere bedrijfsruimtes verhandeld. Terwijl de vraag naar bedrijfsruimtes er wel is.

Afgelopen januari, februari en maart is 26 procent minder vierkante meter aan kantoren verhuurd of verkocht vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij bedrijfsruimtes die geen kantoor of winkel zijn, werd 28 procent minder vierkante meters verkocht of verhuurd. Een bedrijfsruimte kan bijvoorbeeld een opslagplaats, school of bank zijn.

Op de huizenmarkt zorgt de gestegen rente er momenteel voor dat kopers minder geld kunnen neerleggen voor een woning en verkopers hun huis soms onder de vraagprijs moeten verhandelen. De NVM ziet dit ook gebeuren op de markt voor kantoren en andere bedrijfspanden. Verkopers vragen hogere prijzen dan kopers bereid zijn te betalen. Het gevolg is dat er minder transacties plaatsvinden.

Sander Heidinga, de voorzitter van NVM Business, spreekt van een “mismatch tussen vraag en aanbod”. “Hoewel er wel degelijk kapitaal in de markt aanwezig is, zijn beleggers in het eerste kwartaal vanwege de marktomstandigheden terughoudend geweest”, zegt hij. Naast de gestegen rente is de inflatie een belangrijke reden dat veel beleggers afwachten.

Ook kopers en huurders wachten volgens Heidinga hun kans af. Al is er wel een duidelijke vraag naar bedrijfsruimte die direct beschikbaar en kwalitatief goed is, bijvoorbeeld panden met een hoog energielabel.

De NVM stelt daarnaast dat er nu weinig nieuwbouw wordt gerealiseerd vanwege de hoge bouwkosten, de gestegen rente en de stikstofcrisis. Dit beperkt volgens de makelaarsorganisatie het aanbod en de doorstroming op de commerciële vastgoedmarkt.