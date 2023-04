Omzet groothandelaar Sligro flink omhoog

De omzet van groothandelaar Sligro Food Group is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gestegen. Een jaar eerder had het bedrijf nog last van de coronabeperkingen waardoor minder werd gekocht door afnemers. Zo is Sligro een belangrijke toeleverancier aan de catering- en horecasector.

De omzet ging met 35,5 procent omhoog tot 634 miljoen euro. In Nederland stegen de opbrengsten naar 533 miljoen euro, van 423 miljoen euro een jaar eerder. In België, waar Sligro groothandelswinkels van Metro heeft overgenomen, werd een omzet neergezet van 101 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog 45 miljoen euro. Volgens Sligro zorgden de overgenomen Metro-winkels voor 31 miljoen euro aan gerealiseerde omzet.

Het bedrijf uit het Brabantse Veghel zegt dat in beide landen met die verkoopcijfers de markt werd verslagen en de positie verder is verstevigd. Sligro zegt geen concrete voorspellingen te geven over de resultaten in het eerste halfjaar.