Studie: China heeft meer kolenstroom nodig voor elektrische auto’s

Het uitbreiden van het aantal kolencentrales in China is de “enige reële optie op korte termijn” om te voldoen aan de groeiende vraag naar stroom, onder meer doordat er steeds meer elektrische auto’s bijkomen. Dat staat in een rapport van bankengroep ANZ.

“Stroomtekorten zullen waarschijnlijk weer de kop opsteken omdat de versnelling van de energietransitie het elektriciteitsnet onder druk blijft zetten”, schrijven de marktkenners. De Chinese energiemarkt staat onder druk, onder meer door extreem lage waterstanden. Dat bemoeilijkt de opwekking van stroom met waterkracht, China’s grootste bron van schone energie. De Chinese regering wil meer kolen importeren om dit op te vangen.

ANZ wijst erop dat de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt door de groei van elektrisch aangedreven voertuigen, die beschouwd worden als een oplossing voor de klimaatcrisis. Tegelijkertijd is hiervoor dus ook meer vuile stroom nodig, opgewekt met het verbranden van kolen.