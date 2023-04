Tesla onderuit op negatief Wall Street na cijfers

Tesla werd donderdag hard afgestraft op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s zag de winst in het afgelopen kwartaal flink dalen door de vele prijsverlagingen van zijn modellen. Topman Elon Musk gaf ook aan nog niet klaar te zijn met zijn prijzenoorlog in de sector. Hij verklaarde daarbij in de huidige economische omstandigheden de omzetgroei belangrijker te vinden dan de winstmarges. Het aandeel zakte ruim 6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog verder zal verhogen in de strijd tegen de inflatie, hield de markten in de greep. In dat kader wordt ook scherp gelet op de toespraken die enkele bestuurders van de Federal Reserve donderdag zullen houden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 33.728 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4131 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 12.091 punten.

Beleggers verwerkten ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering licht steeg ten opzichte van een week eerder. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente te blijven verhogen.

IBM klom 0,8 procent. Het techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Telecomconcern AT&T verloor haast 7 procent na publicatie van de resultaten. Creditcardmaatschappij American Express, die ook met cijfers kwam, verloor 4,7 procent. De kwartaalwinst van het bedrijf viel lager uit dan voorzien. Wel handhaafde het concern de verwachtingen voor het hele jaar.

Zion Bancorp verloor 3 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de bank. Bed Bath & Beyond kelderde haast een vijfde. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zal de noodlijdende huishoudelijke winkelketen binnen enkele dagen faillissement aanvragen.

Microsoft daalde 0,5 procent. Elon Musk, die naast topman van Tesla ook de baas is van Twitter, heeft Microsoft ervan beschuldigd Twitter-data “onrechtmatig” te gebruiken en gedreigd met een rechtszaak tegen de technologiegigant.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,0952 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 77,34 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 81,46 dollar per vat.