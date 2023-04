Vakbonden dreigen met staking bij distributiecentra Albert Heijn

De vakbonden dreigen met een staking bij de distributiecentra van Albert Heijn. De supermarktketen krijgt nog tot zondag de tijd om op een ultimatum van de bonden te reageren. Als Albert Heijn niet ingaat op hun eisen voor een nieuwe cao, volgen er acties.

Wat de gevolgen zijn van een eventuele staking als Albert Heijn niet snel over de brug komt, laten zich volgens CNV-onderhandelaar Soraya Faez “wel raden”. “Dan worden de AH-supermarkten nauwelijks meer bevoorraad en zullen de schappen steeds leger raken.”

Vakbond FNV wijst erop dat er begin deze maand al wilde stakingen waren in Pijnacker en Tilburg. Toen legden de mensen op die locaties spontaan tijdelijk het werk neer, zonder dat de bond hier formeel bij betrokken was.

“Wij blijven ons verbazen”, zegt FNV-bestuurder Shefania Sewbaks over het cao-overleg voor de distributiecentra. “De directie vindt dat ze met 6 procent extra salaris in april en 2 procent per januari een passende loonsverhoging biedt die recht doet aan de inzet van de distributiecentra-werkers. Wij vinden dit veel te weinig. En dat vinden de mensen zelf ook. Zij zijn bijna allemaal bereid om in actie te komen.”

Albert Heijn vindt op zijn beurt dat er een “mooi arbeidsvoorwaardenpakket” ligt. Daarover wil de keten graag met de bonden om tafel. Albert Heijn heeft in Nederland zes distributiecentra. Daar werken volgens de keten ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis. Vanuit die distributiecentra worden alle filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad.