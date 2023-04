Yellen: VS willen eerlijke economische banden met China

De Verenigde Staten streven naar “constructieve en eerlijke” economische banden met China. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen donderdag in een toespraak. Daarin legde ze de belangrijkste doelstellingen van de regering-Biden uit voor de economische relatie tussen de twee grootste economieën ter wereld.

De VS zullen daarbij wel hun nationale veiligheidsbelangen beschermen en zich blijven verzetten tegen China’s acties om buitenlandse landen te domineren, schreef Yellen in een verklaring die voorafgaand aan haar toespraak op de Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies werd vrijgegeven.

Yellens toespraak komt op een moment dat de spanningen tussen de twee grootmachten weer zijn opgelopen. Washington en Beijing zijn de afgelopen jaren al vaker met elkaar in botsing gekomen over handel, mensenrechten en andere kwesties, en de betrekkingen verslechterden dit jaar toen de VS een Chinese ballon neerschoten die volgens Washington werd gebruikt voor spionage.

Hoewel beide landen zijn overeengekomen om de communicatie over macro-economische kwesties te verbeteren en meer samen te werken op het gebied van klimaatverandering en schuldverlichting, zei Yellen dat er meer moet worden gedaan. “We roepen China op om zijn belofte na te komen om met ons aan deze kwesties samen te werken, niet als een gunst aan ons, maar vanwege onze gezamenlijke verplichting aan de wereld.”

Yellen merkte verder op dat China de steun voor zijn staatsbedrijven en binnenlandse particuliere bedrijven heeft uitgebreid om “buitenlandse concurrenten te domineren”. Hoewel sommige van de nationale veiligheidsacties van de VS tegen China economische gevolgen kunnen hebben, beweerde Yellen dat de stappen “uitsluitend zijn ingegeven door zorgen over onze veiligheid en waarden”.

Yellen verzette zich dan ook tegen het idee dat de Amerikaanse nationale veiligheidsacties gericht zijn op het onderdrukken van de economische en technologische modernisering van China. “Ons doel is niet om deze maatregelen te gebruiken om economisch concurrentievoordeel te behalen.” De Chinese president Xi Jinping uitte eerder kritiek op de VS voor het leiden van een poging om China in bedwang te houden en te onderdrukken.