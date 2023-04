Zeeuws-Belgische havens: overslag voor het eerst in 2 jaar gedaald

Voor het eerst in ruim twee jaar heeft de gedeeltelijk Zeeuwse haven North Sea Port minder goederen verwerkt. In het eerste kwartaal daalde de goederenoverslag met 4 procent. Dat is het gevolg van de Europese sancties tegen Rusland, maakte het bedrijf bekend.

In totaal werd er 17 miljoen ton aan goederen overgeslagen door North Sea Port, het fusiebedrijf van de havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Vooral het verwerken van brandstoffen en chemische producten liet een sterke daling zien met min van bijna 14 procent. Ook het laden en lossen bij de binnenvaart (min 6,7 procent) liet een daling zien.

“Geopolitieke omstandigheden laten zich in dit eerste kwartaal nu wel duidelijk zien. Rusland is na dit eerste kwartaal de zevende handelspartner geworden. Met een totale overslag van 0,9 miljoen ton goederen kent het een terugval met bijna de helft. Voor de oorlog stond Rusland nog op nummer één”, aldus de havenorganisatie.

Het bedrijf noemt de daling opmerkelijk. “Want sinds het derde kwartaal van 2020, het dieptepunt van de coronacrisis, bleef de maritieme goederenoverslag kwartaal na kwartaal stijgen”, stelt North Sea Port. Daarbij was 2022 “het absolute recordjaar”.

Polen vertoonde een opvallende groei van liefst 184 procent. “Dit bevestigt dat granen uit Oekraïne ook via landen als Polen over het water naar West-Europa komen.” Het bedrijf voorziet dat de handel met Rusland en Oekraïne verder afneemt.