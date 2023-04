Aandacht voor cijfers Flow Traders en Wereldhave op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar resultaten van flitshandelaar Flow Traders en vastgoedfonds Wereldhave. Flow Traders boekte in de eerste drie maanden van dit jaar flink minder winst, met gedaalde inkomsten in Europa en het Amerikaanse continent. Volgens het bedrijf werd een toename van de handel in aandelen daarbij tenietgedaan door minder handel in obligaties, valuta, crypto en grondstoffen.

Wereldhave zag de resultaten afgelopen kwartaal onder druk staan. Topman Matthijs Storm sprak van moeilijke economische omstandigheden, maar het bedrijf handhaafde wel de resultaatverwachting voor het hele jaar. Ook Beter Bed kwam met cijfers. De bedden- en matrassenverkoper behaalde in het eerste kwartaal meer omzet en verwacht voor het hele jaar ook een omzetgroei te realiseren.

De stemming op de aandelenbeurzen blijft verder voorzichtig. Beleggers kijken vooral uit naar de rentevergaderingen van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa volgende maand. De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. De aandelenmarkten in Azië gingen vrijdag omlaag. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,3 procent lager af.

In de AEX noteert ABN AMRO ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

Verfconcern AkzoNobel zal mogelijk bewegen op beter dan verwachte resultaten van zijn Amerikaanse concurrent PPG. Chemicaliëndistributeur IMCD kondigde een kleine overname aan. Het bedrijf koopt branchegenoot ACM, dat zes medewerkers telt.

Ook gaat de aandacht uit naar Ease2pay. Het betalingsbedrijf liet weten 25 miljoen euro aan waarde af te boeken op het overgenomen Involtum. In januari 2022 nam Ease2pay alle aandelen van dat betalingsplatform over voor 27,6 miljoen euro. De afboeking heeft volgens Ease2pay geen invloed op de liquiditeitspositie van het bedrijf. Het bedrijf stelde verder dat het opstellen van de jaarcijfers meer tijd kost dan gepland en dat cijfers nu rond het einde van het tweede kwartaal zullen worden gepubliceerd.

De euro was 1,0962 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 77,19 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 80,87 dollar per vat.