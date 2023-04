AFM wil meer aandacht beleggingsbedrijf voor verdachte transacties

Beleggingsinstellingen kunnen meer doen om ongebruikelijke transacties, die bijvoorbeeld kunnen wijzen op witwassen, op te sporen. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek bij dit soort bedrijven die beleggingsdiensten aanbieden.

In het algemeen vindt de AFM dat de sector de naleving van wetten tegen witwassen, terrorismefinanciering of het schenden van sancties steeds beter in de vingers heeft. Wel is er volgens de waakhond ruimte voor verbetering bij het monitoren van transacties en het volgen van de noodzakelijke opleidingen door beleidsbepalers. Dat helpt hen bij het beter herkennen van ongebruikelijke transacties.

Volgens de AFM zouden beleggingsinstellingen bijvoorbeeld vaker een verwacht transactieprofiel kunnen opstellen, waarin aangegeven staat wat voor betalingen ze verwachten bij een bepaalde partij. Wijken de transacties daarvan af, dan zou dat de betalingen verdacht maken.