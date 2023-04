Alibaba en Tencent dalen op lagere beurs in Hongkong

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba behoorde vrijdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. Ook het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent moest het ontgelden. Het vooruitzicht van hogere rentetarieven in de Verenigde Staten en Europa zorgde voor koersdruk bij de techbedrijven. Daarnaast verwerkten beleggers de lagere slotstanden op Wall Street, waar tegenvallende resultaten van autofabrikant Tesla en telecomconcern AT&T zorgden voor een negatieve stemming.

Alibaba zakte 3,1 procent en Tencent verloor 1,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor 0,6 procent in de min. De beurs in Shanghai leverde 1,1 procent in door de aanhoudende geopolitieke spanningen rond Taiwan. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang verklaarde dat beide kanten van de Straat van Taiwan van China zijn en dat het goed en gepast is dat China zijn soevereiniteit handhaaft.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen liet daarnaast in een toespraak weten dat de Verenigde Staten streven naar “constructieve en eerlijke” economische banden met China. Wel zullen de VS hun nationale veiligheidsbelangen beschermen en zich blijven verzetten tegen China’s acties om buitenlandse landen te domineren.

De Nikkei in Tokio noteerde kort voor sluiting van de beurshandel 0,4 procent lager. Uit cijfers van de Japanse overheid bleek dat de inflatie exclusief de prijzen van verse voeding in maart ongewijzigd is gebleven op 3,1 procent ten opzichte van een maand eerder. De stijging van de consumentenprijzen in het land ligt daarmee voor de zevende maand op rij boven de 3 procent. Volgende week houdt de Bank of Japan zijn eerste beleidsvergadering onder de nieuwe gouverneur Kazuo Ueda. Het aandeel Rakuten Bank beleefde daarnaast een succesvolle beursgang in Tokio en werd op de eerste handelsdag ruim een derde meer waard.

De aandelenbeurzen in Zuid-Korea en Australië gingen eveneens omlaag. De Kospi in Seoul werd tussentijds 0,9 procent lager gezet. De Zuid-Koreaanse chipbedrijven Samsung en SK Hynix wonnen 0,3 en 1,6 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van de Taiwanese concurrent TSMC. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,4 procent.