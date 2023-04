ASML aan kop in AEX, Flow Traders afgestraft na cijfers

Chipmachinemaker ASML was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Bij de middelgrote bedrijven werd Flow Traders hard afgestraft na tegenvallende resultaten. De flitshandelaar boekte afgelopen kwartaal flink minder winst. Volgens het bedrijf werd een toename van de handel in aandelen daarbij tenietgedaan door minder handel in obligaties, valuta, cryptovaluta en grondstoffen. Het aandeel kelderde bijna 13 procent.

De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend. Beleggers kijken vooral uit naar de rentevergaderingen van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa volgende maand. De AEX noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 761,38 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 928,93 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent en Londen won 0,2 procent. Parijs bleef vlak.

Naast ASML (plus 1,6 procent) stond AkzoNobel in de kopgroep van de AEX, met een winst van 1,3 procent. Het verfconcern profiteerde van beter dan verwachte resultaten van zijn Amerikaanse concurrent PPG. Techinvesteerder Prosus kampte met koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en verloor 3,5 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal behoorde tot de dalers met een min van dik 2 procent.

ABN AMRO (min 6,5 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

Laadpalenmaker Alfen en snellaadbedrijf Fastned stegen rond de 3 procent dankzij koopadviezen door Deutsche Bank. Wereldhave klom 1,7 procent. Het vastgoedbedrijf zag de resultaten afgelopen kwartaal onder druk staan, maar handhaafde wel de verwachting voor het hele jaar. Beddenverkoper Beter Bed zakte 3 procent na teleurstellende kwartaalcijfers.

Ease2pay leverde 4 procent in. Het betalingsbedrijf schrijft 25 miljoen euro aan waarde af op het vorig jaar overgenomen betalingsplatform Involtum.

In Frankfurt won SAP 0,7 procent. Het Duitse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar schroefde wel zijn verwachting voor het hele jaar iets terug. Autofabrikant Mercedes-Benz won 0,9 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De euro was 1,0953 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 77,33 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 81,04 dollar per vat.